الصين ترفض العقوبات الأمريكية على إيران

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت الصين عن معارضتها فرض أي عقوبات أحادية على إيران ودافعت عن الاتفاق النووي الموقع بين طهران والسداسية الدولية لـ2015 باعتباره "صفقة ثمينة أبرمت بشق الأنفس".

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كان اليوم السبت: "إن التوصل إلى الاتفاقات الشاملة لم يكن مهمة سهلة، لذلك فإنه على كل من الأطراف المعنية أن تقدر هذه النتائج أكثر من المعتاد وبشكل مضاعف".

وشدد على أن "الصين تعارض لجوء الدول إلى عقوبات أحادية بالاعتماد على قواعد قانونها القومي".

وجدد المتحدث الصيني التأكيد على ثبات موقف بلاده تجاه العقوبات الأحادية، ودعم الصين التام لاتفاق إيران النووي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أنه "يتوافق مع المصالح الأساسية المشتركة" ويحظى بتأييد الجزء الأكبر من المجتمع الدولي.

ويأتي هذا التصريح غداة إعلان الرئيس الأمريكي تمديد تجميد العقوبات المفروضة على إيران في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي "للمرة الأخيرة"، محذرا من أن بلاده ستنسحب من الاتفاق إذا لم يتم تعديل "عيوب هائلة تتضمنها الصفقة النووية مع إيران".

المصدر: تاس