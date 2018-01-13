مصر: المستشار مرتضى منصور يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسة

وطن للأنباء- وكالات: أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، إنه لديه حلول لجميع المشكلات التي تمر بها مصر، مضيفا أن شعار حملته الانتخابية سيقوم على أساس ضرورة أن يعمل الجميع.

وأشار المستشار منصور إلى أنه سيترك رئاسة نادي الزمالك في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية، لأنه لا يجوز الجمع بين هذين المنصبين.

وقال رئيس الزمالك: "أول قرار سأتخذه في حالة فوزي هو إغلاق موقع فيسبوك.

وأوضح أنه سيعتمد في الترشح على الحصول على 20 توكيلا من أعضاء مجلس النواب، لأنه من الصعب جدا جمع 25 ألف توكيل من الشعب خلال هذه الفترة القصيرة.

المصدر: "الشروق"