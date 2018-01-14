مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

رام الله- وطن للأنباء: واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات الدهم والاقتحام في مناطق عديدة من الضفة الغربية.

وداهمت قوة للاحتلال منزلا لعائلة دعنا في مدينة الخليل واجبرت اصحابه على الخروج لاستجوابهم.

وفي بيت لحم اقتحم جنود الاحتلال حارة آل عواد والفواغرة في بيت لحم اعقبها مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال. فيما اقتحمت قوة احتلالية بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت الليلة بلدات ياصيد وبيت امرين وجبع ومفترق عصيرة الشمالية شمال نابلس وبلدة وادي الفارعة شمال شرق نابلس، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.

وذكر شهود عيان أن الدوريات اقتحمت بشكل مفاجىء تلك المناطق وصادرت أجهزة التسجيل الخاصة لكاميرات عدد من المحال التجارية.

وكانت دوريات الاحتلال قد صادرت تسجيلات مشابهة من بلدة وادي الباذان مساء أمس الاول الجمعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة اليامون غرب مدينة جنين واعتقلت مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه فيما داهمت مناطق في محيط قباطية ومسلية شرق جنين.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا بلدة اليامون واعتقلوا الشاب إسلام محمود شفيق سمار بعد مداهمة منزله في منطقة المدرسة وسط البلدة .

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في منطقة العين شرقي البلدة لساعات قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مسلية شرق مدينة جنين وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من محال على الطريق الرئيسي للبلدة وغادرت باتجاه طريق الزبابدة.