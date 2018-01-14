الاحتلال يكتشف نفقا يمتد الى الداخل قرب "كرم ابو سالم"، ويدمره

وطن للأنباء- وكالات: ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، أن غارات طيران الاحتلال الحربي قرب معبر كرم أبو سالم شرق محافظة رفح في قطاع غزة، في ساعات متأخرة من ليل أمس، السبت، استهدفت "نفقًا كبيرًا تابعا لحركة حماس يمتد الى الداخل المحتل".

وزعم الجيش أن النفق كان قيد الإنشاء خلال العام الماضي، وأنه يحتوي على خصائص فريدة، وأن محوره الرئيسي من غزة إلى الأراضي المصرية مع تفريعة اجتازت الأراضي بجنوب البلاد بالقرب (كرم أبو سالم)".

وادعى أن النفق امتد على مسافة تفوق الكيلومتر ونصف الكيلومتر، وأنه تجاوز الأراضي في الجنوب بمسافة تصل إلى 180 مترا، وأن عناصر من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تواجدوا في النفق أثناء فترة بنائه.

وختم المتحدث باسم جيش الاحتلال بالقول: "حفر حماس لنفق تحت المعبر الوحيد المخصص لإدخال البضائع إلى غزة سخيف مدعاة للسخرية".

وفي الوقت الذي قصفت خلاله طائرات الاحتلال الموقع شرق محافظة رفح، كانت القوات الهندسية والقوات الخاصة التابعة الاحتلال تعمل على تدمير النفق تماما، مما استدعى إغلاق معبر كرم أبو سالم.

وجاء القصف الإسرائيلي أمس، بعد دقائق من إعلان سلطات الاحتلال، إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة المحاصر، منذ صباح يوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك لدوافع أمنية.

في المقابل، أكدت مصادر فلسطينية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف أراض زراعية في مدينة رفح جنوبي القطاع قرب الحدود المصرية"، ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.

المصدر: عرب48