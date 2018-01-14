مجموعة استيطانية توثق رماة الحجارة الفلسطينيين

رام الله- وطن للأنباء: اعلنت ما تسمى " القوة اليهودية" وهي مجموعة من المستوطنين انها بدأت بتجنيد متطوعين من المستوطنين وغير المستوطنين من انصار اليمين الاسرائيلي للانتشار في مواقع التماس ومفترقات القرى والشوارع التي يمر منها المستوطنون، مسلحين بآلات تصوير وذلك لتوثيق القاء الحجارة وتصوير ملقيها ونقل المعلومات لجيش الاحتلال وشرطته ، وذلك كي يتسنى اعتقال كل من يلقي حجارة.

وقال احد القائمين على هذه المجموعة ان ما اسماه المنظمات اليسارية مثل "بتسيلم"، ومراقبة الحواجز، تقوم بتصوير الجنود ما يضر بسمعة اسرائيل.