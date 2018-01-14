الإحصاء: ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة خلال العام الماضي

رام الله - وطن للأنباء: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 0.21% خلال العام 2017، مقارنة مع العام 2016، بواقع 2.18% في القدس، وبنسبة 0.11% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضا طفيفا مقداره 0.01% في الضفة الغربية.

وعزا الاحصاء، في تقرير له، حول جدول غلاء المعيشة للعام الماضي، صدر اليوم الأحد، ارتفاع أسعار المستهلك في فلسطين إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بعض المجموعات الرئيسية، أهمها: أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن، ومستلزماته بنسبة 3.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 9% من سلة المستهلك الفلسطيني، حيث ارتفعت أسعار كل من الغاز بنسبة 8.99%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 6.36%، وأسعار تعرفة الكهرباء بنسبة 2.16%.

كما ارتفعت أيضا أسعار الخدمات الطبية بنسبة 1.62% والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 4% من سلة المستهلك الفلسطيني.

في حين انخفضت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 0.97%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 35% من سلة المستهلك الفلسطيني، إذ انخفضت أسعار كل من اللحوم الطازجة بمقدار 11.13%، وأسعار الطحين بمقدار 5.67%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.99%، وأسعار الأرز بمقدار 3.72%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 2.46%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 6.07%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.90%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 5.73%.

وسجلت أسعار خدمات التعليم أيضا انخفاضا مقداره 0.61% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 3% من سلة المستهلك الفلسطيني.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في القدس ارتفاعا نسبته 2.18% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة خدمات التعليم بنسبة 5.64%، وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 2.44%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 2.16%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.84%، حيث ارتفعت أسعار كل من الدرنيات بنسبة 12.31%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 7.87%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.52%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.24%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.34%.

سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.11% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 2.42%، إذ ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 9.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 6.83%، كما ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 2.12%، وأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.20%، إذ ارتفعت أسعار كل من الأسماك الطازجة بنسبة 9.16%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.77%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 6.74%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.12%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 2.83%، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 11.41%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.54%.

في المقابل سجلت أسعار خدمات التعليم انخفاضا مقداره 3.22% خلال العام 2017 مقارنة بالعام السابق.

وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.01% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 1.73%، إذ انخفضت أسعار كل من اللحوم الطازجة بمقدار 12.23%، وأسعار الطحين بمقدار 10.05%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.93%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.43%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 7.70%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.98%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 4.95%.

في المقابل سجلت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعا نسبته 3.90%، إذ ارتفعت أسعار كل من الغاز بنسبة 10.05%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 6.83%، وأسعار تعرفة الكهرباء بنسبة 3.21%.

كما ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 1.54% خلال العام 2017، مقارنة بالعام السابق.