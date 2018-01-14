مشاكل ريال تتفاقم بهزيمة أمام ضيفه فياريال

وطن للأنباء: تلقى ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات بعد خسارته 1-صفر أمام ضيفه فياريال ليواصل تعثره أمام عدد قليل من مشجعيه في استاد سانتياجو برنابيو اليوم السبت.

وسيطر فريق المدرب زين الدين زيدان على اللعب لكنه تعرض لصدمة في الدقيقة 87 بهدف من بابلو فورنالس الذي تابع كرة مرتدة وسدد من فوق الحارس كيلور نافاس بعد هجمة مرتدة ليمنح فياريال فوزه الأول على الإطلاق في برنابيو في 19 مباراة بجميع المسابقات.

وبقي ريال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة متقدما بنقطة واحدة ومركز واحد على فياريال.

ويتأخر ريال بفارق عشر نقاط عن جاره أتليتيكو مدريد الذي فاز 1-صفر على إيبار بفضل هدف من كيفن جاميرو وبفارق ثماني نقاط عن بلنسية ثالث الترتيب الذي فاز 2-1 على ديبورتيفو لاكورونيا.

ويمكن أن يتسع الفارق بين ريال وبرشلونة المتصدر إلى 19 نقطة لو نجح فريق المدرب إرنستو بالبيردي في الفوز على ريال سوسيداد غدا الأحد.

وقال زيدان للصحفيين “لا نستحق هذا. نعتقد أننا لعبنا بشكل جيد لكن الكرة لا تريد دخول المرمى لا أستطيع شرح السبب.

“لم نستطع تجنب الهجمات المرتدة للمنافس والأمر (الهزيمة) صعب جدا على اللاعبين”.

وتراجعت آمال ريال الضئيلة في العودة لسباق المنافسة بعد هزيمته 3-صفر أمام برشلونة قبل عيد الميلاد ثم تفاقمت الأمور بالتعادل 2-2 مع مستضيفه سيلتا فيجو الأسبوع الماضي.

وبدأ صاحب الأرض بشكل رائع عندما تم إلغاء هدف لجاريث بيل بداعي التسلل وسدد كريستيانو رونالدو في إطار المرمى مرتين. وأبعد سيرجيو أسينخو حارس فياريال تسديدة من مارسيلو من خارج منطقة الجزاء بعد مرور أكثر من نصف ساعة بقليل.

وطالب ريال بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول عندما بدا أن ألفارو جونزاليس مدافع فياريال تصدى لتسديدة من بيل بذراعه. وأنقذ أسينخو كرة من رونالدو من مدى قريب في نهاية الشوط الأول.

سقوط ريال مدريد

ودخل فياريال أكثر في أجواء المباراة مع تقدم الوقت في الشوط الثاني واستفاد من محاولات ريال اليائسة لتحقيق الفوز بالتفوق على عدد من لاعبي ريال في الهجمات المرتدة بعد إبعاد ركلة ركنية من توني كروس.

وقال خابي كاييخا مدرب فياريال “كنا نعلم أننا نستطيع صنع التاريخ اليوم ودائما نؤمن بذلك.

“ريال يملك الكثير من المزايا لكننا فكرنا أن في هذه اللحظة من الموسم وباللعب على أرضه ربما يرتكب أخطاء أكثر. كنا نعلم أننا بحاجة للحفاظ على الكرة لأطول فترة ممكنة ولم نستطع فعل ذلك في الشوط الأول لكننا نجحنا في الثاني”.

ونجا أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني من مواجهة صعبة في ضيافة إيبار رغم اللعب دون المهاجم الموقوف دييجو كوستا بينما استغل جاميرو تمريرة من أنطوان جريزمان وسجل في الدقيقة 27.

وتعرض كوستا للطرد في مباراته الأولى بالدوري أمام خيتافي في الجولة الماضية وبعد العودة إلى أتليتيكو قادما من تشيلسي.

وأنهى أتليتيكو بذلك سلسلة من سبع مباريات بلا هزيمة لإيبار في الدوري الإسباني. وأفلت بلنسية من انتفاضة ديبورتيفو حيث تقدم 2-صفر بهدفي جونسالو جيديس ورودريجو ثم قلص فلورين أندوني الفارق في الدقيقة 88 وأضاع أدريان لوبيز كرة خطيرة كادت تدرك التعادل بالثواني الأخيرة.

وتلقى لاس بالماس متذيل الترتيب هزيمة مذلة 6-صفر أمام جيرونا الوافد الجديد فيما أقال ملقة مدربه ميشيل عقب هزيمته 1-صفر أمام خيتافي أمس الجمعة ليخسر للمرة الرابعة على التوالي في الدور