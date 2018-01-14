أمناء سر فتح والمكتب الحركي للمعلمين يقاطعون افتتاح المركزي بسبب القنصل الأمريكي

رام الله- وطن للأنباء: قاطع أمناء سر أقليم حركة فتح، والمكتب الحركي المركزي للمعلمين، الجلسة الإفتتاحية للمجلس المركزي، بسبب دعوة القنصل الأمريكي لحضور الجلسة.

وقال أمين سر فتح في نابلس جهاد رمضان لـوطن، إن جميع أمناء سر فتح قاطعوا الجلسة بسبب دعوة القنصل الأمريكي لحضور الجلسة، وغادر كل إلى مدينته.

وأضاف أن "المكتب الحركي المركزي للمعلمين ابلغنا رسميا بالمقاطعة".

من جانبه، أكد أمين سر المكتب الحركي للمعلمين بسام نعيم لـوطن، مقاطعة المكتب الحركي للجلسة الافتتاحية للمركزي بسبب دعوة القنصل الأمريكي.

وقال نعيم "كل الاحداث والجرحى والشهداء تؤكد الموقف ضد القرار الأمريكي بشأن القدس، كما أعلن الرئيس مقاطعة السفير الامريكي في اجتماع المؤتمر الاسلامي في تركيا. مضيفاً: نحن ضد حضور القنصل للمركزي.

وتابع: هذا موقف وطني ضد سياسة امريكا العدائية تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق بالقدس وانحيازها الواضح لإسرائيل.

حماس والجهاد تقاطعان

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا مقطعتهما لاجتماع المركزي، مشيرتين إلى أنه لن يخرج بقرارات "ترقى إلى مستوى طموحات" الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية.

كما نظم عدد من الشبان وقفة احتجاجية في رام الله، مساء اليوم، رفضاً لدعوة القنصل الأمريكي في القدس المحتلة لحضور اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وشكل الشبان سلسلة بشرية أغلقوا فيها شارع الإرسال المؤدي إلى مقر المقاطعة، المكان المقرر لعقد اجتماع المركزي.

وطالب الشبان بأن ترقى قرارات المجلس المركزي لتضحيات الشهداء والأسرى بإعلان إلغاء اتفاق أوسلو، كما طالبوا بإصلاح منظمة التحرير.