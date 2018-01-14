اجتماع غداً يقرر مصير مطالب العاملين في الأونروا بالضفة

رام الله- وطن للأنباء: أكد جمال عبد الله رئيس الاتحاد العام للعاملين في الأونروا في الضفة الغربية، أن غدا صباحاً ستعقد جلسة حاسمة مع إدارة وكالة الأونروا، بشأن مطالب العاملين فيها.

وأضاف عبد الله لـوطن، "اما نذهب لاتفاق أو نذهب لتتصعيد في احتجاجاتنا بشكل أوسع".

وقال عبد الله "غدا من المقرر أن تقدم الإدراة عرضاً لحل الأزمة، وننتظر بناءً على العرض المقدم اما يكون مرضياً او غير مرضي، فإذا كان مرضياً نكمل المباحثات معهم، وإذا كان غير مرضي نكمل التصعيد".

وأوضح أن الاتحاد يطالب بثلاثة مطالب رئيسية، وهي تطبيق ما جاء في عطاء التأمين الصحي، وتطبيق فرق العمل الذي تم وقفه من قبل إدارة الوكالة، حيث يتقاضى الموظفون رواتبهم بالدولار، أما المطلب الثالث فهو إعادة 185 معلما من حملة الدبلوم فصلوا من مدارس الوكالة.

معلمو العقود في الوكالة يعتصمون في غزة

وكان العشرات من معلمين العقود الذين يعملون في مدارس وكالة الغوث "الأونروا" في غزة، اعتصموا صباح اليوم، من كافة التخصصات، أمام مقر الأونروا في غزة، مطالبين بحقهم في التثبيت، وندد هؤلاء المعلمين بمماطلة الأونروا في تثبيتهم.

وأكد نعيم الخطيب "الناطق باسم معلمين العقود" في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم أمام بوابة الأونروا بحق معلمين عقود اليومي في التثبيب، مع ضرورة الإسراع بإجراءات التثبيت.

وأكد اتحاد موظفين الوكالة في كلمة لرئيس الاتحاد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمام بوابة الوكالة ،عن دعمه الكامل لمعلمين عقود اليومي، وقال أن هناك أكثر من 450 شاغر لوظيفة معلم في الأونروا، مطالباً "ماتياس شمالي" بضرورة الإسراع في تثبيتهم .

وقال المعلم مصطفى جبر "نحن واقفون هنا أمام بوابة الأونروا لنطالب بحقنا الشرعي والإنساني، بعد سنوات من الجهد الكبير من أجل الحصول على هذه الوظيفة".

وأعرب المعلم محمد أبو مصطفى عن قلقه الشديد من مماطلة الأونروا للمعلمين في التثبيت، وقال إن التثبيت هذا حق شرعي لأكثر من 450 معلم، بعد اجتيازهم الامتحان والمقابلة، وأكد أن الاعتصام مستمر حتى تقوم الأونروا بتثبيت جميع الشواغر.

وقال المعلم أحمد "لا يحق لوكالة الغوث التنكر لحقنا في التثبيت، وهذا الإعتصام السلمي جاء ليطالب بالحقوق المسلوبة، وإن الاعتصام مستمر حتى الحصول على التثبيت".

وطالب المعلم زياد السيلقي بضرورة الإسراع في تثبيت المعلمين قبل بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأكد المعلم إسلام أنه جاء برفقة زملائه من معلمي عقود اليومي، بعد مماطلة وتسويف وكالة الغوث لهؤلاء المعلمين في التثبيت.