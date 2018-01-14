"الوفاء الأوروبية" توزع مساعداتها على اللاجئين الفلسطينيين في تركيا

وطن للأنباء: ضمن حملتها " معاً لشتاء دافئ 7 " قدمت حملة الوفاء الأوروبية للعائلات الفلسطينية السورية القاطنة جنوب تركيا في كل من مدن "مرسين -اضنة - العثمانية - الريحانية وأنطاكيا" طروداً غذائية ومساعدات مالية، وأغطية شتوية، كما التقت الحملة بالعائلات الفلسطينية هناك والذي يبلغ عددهم حوالي (570) عائلة.

ووفق احصائيات غير رسمية وتقريبية لعدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، يقدر عددهم من ستة إلى ثمانية آلاف شخص موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركيا، وذلك بحسب تقرير "فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع" والذي أصدرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في شهر أغسطس/آب الماضي.