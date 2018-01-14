ليفربول يذيق السيتي الخسارة الأولى وصلاح يتألق

وطن للأنباء: حرم فريق ليفربول، الأحد، ضيفه مانشستر سيتي من مواصلة الصحوة والانتصارات وأذاقه الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وتواصلت الإثارة من الجانبين إلى أن جاءت الدقيقة 41 لينجح الألماني ليروي سان من تسجيل التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واشتعلت حساسية اللقاء في شوطها الثاني، فمع حلول الدقيقة 59 أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني لليفربول بصناعة المتألق تشامبرلين.

وبعدها أحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 62 بصناعة من النجم المصري محمد صلاح، الذي أنهى رباعية فريقه عند الدقيقة 68.

ولم تتوقف الإثارة عند ذلك فحسب، لكن نجح مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرتغالي برناندو سيلفا في الدقيقة 84.

ومع حلول الدقيقة 91 نجح الألماني إلكاي جوندوجان في تسجيل الهدف الثالث، وفشلت جميع محاولات السيتي في الدقائق المتبقية من اللقاء في تسجيل التعادل.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 62 نقطة محافظًا على القمة.