خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": الكف الأول

الحقيقة الواضحة ومن دون أية عمليات تجميل أن الشعب الفلسطيني ترك وحيدا في مجابهة القرار الأمريكي والسياسات الاسرائيلية المتواصلة لتهويد القدس وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية وإحكام الحصار على قطاع غزة.

والحقيقة الواضحة أيضا أن السيناريوهات التي أعدتها الادارة الأمريكية وسلطات الاحتلال لامتصاص الغضب العربي والاسلامي والمسيحي ازاء اعلان الرئيس الامريكي " ترامب " قد نجحت.

تاريخيا ... لم تسفر نضالات الشعب العربي الفلسطيني عن تحرير شبر واحد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وما فعله الشعب الفلسطيني على امتداد ما يقرب من مائة عام أنه حصر – حتى الان – "الحلم الاسرائيلي" بتأسيس الكيان الصهيوني من النيل الى الفرات فقط على الأراضي المحتلة عام 1948 مع الامتداد الجديد باعلان ترامب بخصوص القدس.

بمعنى، أن الشعب العربي الفلسطيني لم يقدم خدمة لنفسه بل خدم العالم العربي برمته وحصر هذا الكيان الغاصب فقط هناك حيث هو الان وشكل الشعب الفلسطيني ... رأس حربة.

انحسرت في بعض السنوات المنصرمة ( منذ خمسينات القرن المنصرم وحتى الانتفاضة الأولى ) الاطماع الاسرائيلية في التوسع وذلك بسبب موازين القوى، حيث شكل الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية قوة ندية لامريكا والدول ألأوروبية ما حافظ على بعض التوازنات رغم الانتقادات الكبيرة للاتحاد السوفياتي ازاء الموقف من قرار التقسيم. وقد قامت " دول المعسكر الاشتراكي" باسناد حركات التحرر والقوى القومية واليسارية في هذا البلد وذاك.

لكننا، في وقتنا الحالي، نعي أكثر فأكثر أن ميزان القوى ليس في صالح الشعوب وحركات التحرر، وذلك جراء احادية القطب في العالم وتوزان النقائض في المصالح والسعي الى ايجاد قالب من الاستعمار الجديد بعيدا عن السيطرة المباشرة على الأرض وخاصة بعد "استقلال" الدول التي كانت تخضع لاستعمار مباشر.

وحيث أن ميزان القوى يعاكسنا، فمن الطبيعي أن ينقض الكيان الصهيوني بهدف التوسع، ليس فقط على الأرض الفلسطينية بل نحو تحقيق مقولة " من النيل الى الفرات".

ان اغراق دول المنطقة في الصراعات الداخلية، بالاضافة الى اغراق تلك البلاد التي هي بمنآى عن الصراعات المسلحة ( حتى الان) في لجّة الديون للدول المانحة والبنك الدولي وتكبيل مواطنيها بالقروض وتحويل هذه الدول بشكل كامل الى دول مستوردة لا تنتج الا القليل، وينمو بها قطاع الخدمات وتزداد فيها هجرة الكفاءات وتنتشر بها البطالة الصريحة والمقنعة بين صفوف الخريجين ويتدنى بها دخل الفرد، سوف يؤدي الى الانصراف على القضية المركزية وهي قضية فلسطين.

أول الرقص .. حنجلة .. كما يقولون ... وتجلى ذلك في بعض الدول العربية في أعقاب ما سمي زورا " بالربيع العربي" حيث تم استبدال الحرس القديم بالحرس الجديد التابع حتى النخاع.

في علوم الهندسة أن ما يسخن بسرعة .... يبرد أيضا بسرعة .... وتطبيقا لهذه النظرية فان من يظهر زعيما بسرعة ... سيزول أيضا بسرعة اذا يعتبره من أظهره بسرعة " زلمة مرحلة" ليس أكثر.

الى أين أريد أن أصل بهلوستي هذه؟ ..... حقيقة لا أدري.

أتذكر باستمرار تلك المقولة التي تقول " سمحنالو ... دخل هو وحمارو " وبالفعل هذا ما حصل، فقد سمحنا للشكل الجديد من الاستعمار أن يتغلل داخل مجتمعاتنا، ولا يجب أن نلقي باللوم فقط على الأنظمة العربية ونحملها بالكامل مسؤولية ما حصل، بل يتحمل المسؤولية أيضا القوى الوطنية في كل بلد والتي تعتبر نفسها طليعية والتي أصابها الترهل والحياد على رؤية معادلات الصراع الطبقي الجديد والعيش على أمجاد تاريخ هذه الأحزاب ليس أكثر.

وقد اعجبني الشاب أدهم الشرقاوي الذي كتب على الشبكة العنكبوتية

http://www.al-watan.com/Writer/id/5184

شارحا المثل القائل " أُكلتُ يوم أُكلَ الثورُ الأبيض " وهي مقولة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما

تحولت الخلافة وأصبحت تُطلب بالسيوف بعد أن كانت تُعقد بالبيعة، قال: إنما مثلي ومثل عثمان مثل ثيران ثلاثة كانوا في غابة، أحدهم أبيض، والثاني أسود، والثالث أحمر، وكان معهم أسد، فكان لا يقدر عليهم مجتمعين، فقال للثور الأسود والأحمر إنه لا يدل علينا في موضعنا هذا إلا الثور الأبيض، فإن لونه مشهور ولوني على لونكما، فلو تركتماني آكله لصفا لنا العيش بعد ذلك، وكُتم أمرنا، فقالا: دونك فكله! ثم قال للثور الأحمر: لوني على لونك فدعني آكل الأسود، فيصفو لنا العيش بعد ذلك، فقال له: دونك فكله! فأكله، ثم بعد أيام قال للثور الأحمر: إني آكلك لا محالة، فقال: دعني أنادي أولًا، فأذن له، فنادى بأعلى صوته: ألا إني أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض! ألا وإني وهنت يوم قُتل عثمان!".

وعقب الشاب أدهم الشرقاوي بالقول " لا تسمح للباطل أن يبدأ بغيرك، لأنه حتمًا سيصلك، كل معتقل ظلمًا لا تقف معه، أنت في الحقيقة تحجز لك مكانًا في الزنزانة المجاورة، كل وظيفة لا يمكن الوصول إليها إلا بالواسطة فتسكت لأن الأمر لا يعنيك، سيأتي يوم تصبح فيه الواسطة في أمر يعنيك، كل ضريبة جائرة تنأى بنفسك عنها لأنها اليوم لا تطالك لن يطول الأمر حتى يطالك مثلها، بعض السياسات جس نبض، وقد كثر الصفع على خدودنا لأننا سكتنا عند الكف الأول".

اذا واصل العالم العربي والاسلامي هذا الاستسلام منقطع النظير فان "الحلم الصهيوني" باقامة دولتهم من "النيل الى الفرات" سيتحقق في السنوات المقبلة وربما قبل انتصاف القرن الحالي.

سكتنا حتى الان عن الكف الأول ... هل سننتظر أن نتلقى "شلوطا" على قفانا؟