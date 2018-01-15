الأسير رزق الرجوب يعلق اضرابه

رام الله- وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن الأسير رزق الرجوب (61 عاما) من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام، بعد وعود قدمتها إدارة السجون الإسرائيلية بإنهاء الاعتقال الإداري بحقه.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير الرجوب اُعتقل بتاريخ 27/11/2017، وتفاجأ بعرض محكمة "عوفر" العسكرية، الذي رفضه جملة وتفصيلا بإبعاده خارج البلاد، أو تحويله للاعتقال الإداري، ليشرع بالإضراب عن الطعام، رفضا لهذه الخيارات بتاريخ 23/12/2017.

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت قبل أربعة أشهر باقتحام منزله، واستولت على مركبتين تعود ملكيتهما له، غير المركبة التي تم الاستيلاء عقب اعتقاله.

يذكر أن الرجوب أب لخمسة أبناء، وأسير محرر، تعرض لعدة اعتقالات، أمضى خلالها 23 عاما في سجون الاحتلال، منها 10 أعوام قضاها في الاعتقال الإداري.