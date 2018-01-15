اصابات في عملية طعن داخل مدرسة روسية

وطن للأنباء- وكالات: اعلنت الناطقة باسم وزارة الأمن الإقليمي التابعة لإقليم بيرم وسط روسيا، يلينا دوبينينا، أن 8 تلاميذ ومعلمة أصيبوا بطعنات في هجوم لمسلحين اثنين مقنعين على مدرسة في المدينة.

وقالت دوبينينا وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية: "رجلان مقنعان هاجما معلمة وتلاميذ، ما أدى إلى إصابات 9 أشخاص بطعنات سكين، وهم معلمة و8 تلاميذ".

الى ذلك أعلن مصدر في هيئة الطوارئ التابعة لإقليم بيرم، أنه تم القبض على المجرمين اللذين هاجما مدرسة وقاما بطعن معلمة و8 تلاميذ.

وقال المصدر لسبوتنيك: "تم القبض على المجرمين، ويتم التعرف على هويتهما والدوافع للقيام بالهجوم".