الاحتلال يغلق طريق رام الله - الجلزون

رام الله- وطن للأنباء: أغلق جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، الطريق الرئيس الواصل بين مدينة رام الله ومحافظات الشمال، مروراً بمخيم الجلزون شمالاً.

وقالت مراسلتنا الى أن حاجز عسكري مفاجئ نصبه جيش الاحتلال على طريق رام الله- الجلزون، ما اضطر المواطنين القادمين من محافظات الشمال الى سلك طريق سردا وبيرزيت.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اوقفت سيارة تجارية واحتجزت شابين كانوا بداخلها.

وأشارت الى أن قوات الاحتلال تغلق طريق رام الله - الجلزون بشكل متكرر، للتنغيص على الاف المواطنين الذين يسلكونه يومياً.