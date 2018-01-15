حماس تستنكر خطاب الرئيس في المركزي

غزة- وطن للأنباء: رأت حركة حماس أن خطاب الرئيس محمود عباس، في جلسة المجلس المركزي أمس الأحد، لم يرتق إلى مستوى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، داعية المجلس المركزي إلى "تعديل هذا المسار الخاطئ باتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء أوسلو والتنسيق الأمني".

كما استنكرت الحركة في بيان لها، هجوم عباس على القيادي محمود الزهار، وأضافت أنها لن ترد "تقديراً لحساسية المرحلة وحفاظاً على الوحدة الوطنية"، مشددة في الوقت نفسه على أن "تاريخ الزهار ومواقفه المسؤولة من أجل تحقيق المصالحة أكبر من أن تنال منها بعض العبارات المنفلتة".

وأكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، أن خطاب الرئيس عباس "لا يلبي طموحات شعبنا ولا يرتقي الى مستوى التحديات التي تواجه قضيتنا".

وقال برهوم "إن خطاب عباس لم يرتقي إلى مستوى التحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس والأقصى بشكل خاص".

وأضاف "خطاب الرئيس عباس لا يلبي طموحات شعبنا الفلسطيني في مواجهة الإحتلال الإسرائلي وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة وقرارات ترمب الخطيرة".

وطالب المجلس المركزي "تعديل هذا المسار الخاطئ وذلك بإتخاذ قرارات مسئولة وحاسمة تنسجم مع المزاج العام الشعبي والوطني".

وأوضح برهوم: "أن القرارات تتمثل في إنهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والدفع باتجاه مقاومة الإحتلال بكل أشكال المقاومة".

وقال عباس في خطاب في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله "يعرضون علينا حاليًا أن تكون أبو ديس عاصمتنا وأبلغنا (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أننا لن نقبل مشروعه وصفقة القرن هي صفعة وسنردها".

كما هاجم عباس في خطابه حركتي حماس والجهاد الإسلامي لعدم مشاركتهم في المجلس المركزي، ووجه شتائمه لعضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار، الامر الذي استنكرته حماس.

حيث أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، أن الرئيس عباس أراد من حركته أن تكون "شاهد زور" من خلال دعوتها لحضور دورة المجلس المركزي برام الله.

وقال الزهار "إن دخولنا المجلس فخ كان سيكلفنا وطنياً كثيراً، ولذا تألم عباس من عدم حضورنا، حيث كان سيتخذ قرارات ويقول إن الأغلبية وافقت عليها وعلى حماس أن تلتزم بها".

وردّ الزهار على ادعاءات عباس التي استهل بها خطابه، فقال: "عباس كذب فهو يقول إنه في انتخابات 2006 قلنا إنه لا فرق بين مدينة ومدينة، وهذا كذب، فنحن لم نجلس معه ولم نتشاور، ولم يحصل ما قاله".

وأوضح الزهار أسباب سماح السلطة لحماس بدخول الانتخابات التشريعية عام 2006، كان تطبيقاً لنظرية الاحتواء، "بمعنى دخلوهم انتخابات هم أقلية، وعلى الأقلية أن تلتزم، حيث أنهم دخلوا انتخابات على أساس أن حماس أقلية ويجب أن تنصاع لرأي الأغلبية ولكن خاب أمرهم وكانت المفاجأة أننا حصلنا على الأغلبية".

وحول ملف المصالحة، أكد الزهار أن "المصالحة تكون عبر تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011 وإجراء انتخابات لا بمفهوم خلط الأوراق"، مبيناً أنه "عندما نجري الانتخابات نحن متأكدون أن برنامج المقاومة سيفوز بالأغلبية".