ضبط مخلفات فئران بأحد المخابز في خانيونس

وطن للأنباء: قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك بخانيونس التابعة لوزارة الاقتصاد أنه بعد استلام شكوى من أحد المواطنين في المحافظة على إحدى المخابز تم متابعة الشكوى والتأكد منها بحملة مفاجئة لأحد المخابز، حيت تم تحرير محضر ضبط للمخبز الذي جاءت ضده شكوى وتم ايداع مورد الطحين في السجن على خلفية وجود مخلفات فئران في أكياس الطحين.

ومن جانبه شدد علاء البريم مدير مكتب محافظة خانيونس على جميع التجار الالتزام بالمواصفة الفلسطينية والابتعاد عن تدليس وغش المستهلك الفلسطيني.

وفي ذات السياق قامت طواقم التفتيش التابعة لمكتب محافظة خانيونس بحملة تفتيشية على الأسواق ومن خلالها تم ضبط بعض بائعي السمك يقوم ببيع سمك طازج معروض في الشمس بدون شمسيات مما يعرضه للتلف والفساد.

وقالت أنه وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني تم ضبط الكمية وتحرير 5 محاضر ضبط بحق البائعين المخالفين وتحويلهم لوحدة الشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بحقه.