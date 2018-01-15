وزير التعليم الاسرائيلي : عهد الدولة الفلسطينية انتهى وبدأ عهد ضم الضفة لاسرائيل

رام الله - وطن للأنباء: قال وزير التعليم في حكومة الاحتلال، ان خطاب الرئيس عباس في المجلس المركزي، يعطي كل المبررات لفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، فعصر الدولة الفلسطينية انتهى وعصر السيادة الاسرائيلية قد بدأ .

وقال نفتالي بينت ان عباس فقد صلته بالواقع الذي تغير ولم يعد قيام دولة فلسطينية امرا واردا، وفرض السيادة بات ملحا وناضجا وهناك العديد من الوزراء ممن يؤيدون هذا الأمر.

واضاف انه ليس على اسرائيل ان تقاتل على كل قطعة ارض،

عن القناة السابعة