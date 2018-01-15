استشهاد شاب شرق قلقيلية

قلقيلية- وطن للأنباء: استشهد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الاثنين، في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد أحمد عبد الجابر محمد سليم ( ٢٤ عاماً ) برصاص الاحتلال في جيوس، شرق قلقيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أسفر عن استشهاد الشاب أحمد سليم جراء إصابته برصاصة بالرأس.

ونعى نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الوطنية الأسيرة والأسرى المحررين الأسير المحرر الشهيد أحمد عبد الجابر سليم.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشهيد سليم (٢٨ عاماً)، في العام ٢٠١٣، وحكمت عليه بالاعتقال لثلاث سنوات، وهو شقيق المعتقل الموقوف منذ عدّة أيام إبراهيم سليم.