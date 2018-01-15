الاحتلال يدعي: ضبط شحنة بدلات عسكرية كانت في طريقها إلى غزة

وطن للأنباء: قالت "سلطة الموانئ الإسرائيلية" في مرفأ أسدود، إنها صادرت شحنة من الملابس العسكرية كانت في طريقها من الصين إلى قطاع غزة بينها جعب وأحذية عسكرية ومعاطف حرارية مموهة.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن مفتشي جمارك ميناء أسدود، عثروا على كميات كبيرة من البزات والمعدات العسكرية الفردية، بينها الجعب والأحذية العسكرية والمعاطف الحرارية المموهة داخل حاوية أرسلت من الصين إلى غزة.

وأضافت أن الشخص الذي استورد البزات فلسطيني من قطاع غزة، وكان ينوي استلامها في معبر كرم أبو سالم لولا تحويل الشحنة المضبوطة إلى "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

(سبوتنيك)