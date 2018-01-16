الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاق ليومين

رام الله- وطن للأنباء: قرَّر جيش الاحتلال إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للبضائع جنوبي قطاع غزة، ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إغلاق ليومين.

وذكر الناطق بلسان الجيش أن فتح المعبر جاء في أعقاب تدمير النفق الذي جرى اكتشافه تحت المعبر وإبعاد خطره، في حين سيواصل الجيش مساعيه للبحث عن أنفاق جديدة.

وكان الجيش قرر قبل يومين إغلاق المعبر بحجة العثور على نفق أسفل المعبر، وهاجمت مقاتلات إسرائيلية هدفاً قرب رفح قالت إنه فتحة النفق الذي يبلغ طوله حوالي 1500 متر ويتعمق في أراضي48 حوالي 200 متر.