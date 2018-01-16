"الاونروا": مستمرون في تقديم الخدمات رغم الاجراءات التقشفية

القدس- وطن للأنباء: تعقيبا على تساؤلات صحفية، أوضح الناطق الرسمي للأونروا سامي مشعشع، أن الوكالة وبالرغم من أية اجراءات تقشفية فهي مستمرة وملتزمة بمواصلة خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وان هذا الالتزام لن يتأثر بأية نية للولايات المتحدة حجب المساعدات عن الأونروا من عدمه.

وأكد الناطق الرسمي إن من إجمالي ميزانية الأونروا (العادية وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع) والتي تبلغ قيمتها الاجمالية مليار و300 مليون دولار أمريكي، تتبرع الولايات المتحدة لصالحها بمبلغ 300 مليون من قيمة هذه التبرعات الاجمالية للوكالة، موضحا أنه حتى وان لم تترجم التعهدات المالية الامريكية هذا العام الى واقع فان الاونروا لن تترك لاجئي فلسطين لوحدهم وستستمر على رأس عملها في سوريا ولبنان والاردن والضفة الغربية وغزة بالإضافة لتواجدها وخدماتها في القدس الشرقية.

وتأكيدا على موقفه شدد سامي مشعشع على أن الاونروا تقدم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها، وبأن مدارسها الـ 711 وعيادتها الـ 143وكافة خدماتها الاجتماعية والإغاثية والإقراضية وتعليمها المهني والفني في معاهدها، جميعا مستمرة دون انقطاع في الوقت الذى تسعى فيه الاونروا جاهدة لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامة وحقوق اللاجئين.وأكد الناطق الرسمي بان جهودا كبيرة تبذل من قبل ادارة الأونروا لحشد الموارد المالية وتوسيع رقعة الدول المتبرعة وسبر آليات للتمويل من جهات جديدة، كالبنك الدولي ومن صناديق الدعم العربية والعالمية، والتوجه الى مصادر الدعم الآتية من أموال الزكاة وغيرها في محاولة للإبقاء على الخدمات والايفاء بالتزامات الاونروا والمجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.