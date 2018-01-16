الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على طفلين ويمدد اعتقال شاب في القدس

رام الله- وطن للأنباء: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الحبس المنزلي على الطفل محمد عبد الرؤوف محمود، حتى بعد غد الخميس، والتوقيع على كفالة مالية، علماً أن الاحتلال اعتقله فجر أمس، من منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

كما فرض الاحتلال الحبس المنزلي على الطفل عبد الرحمن مروان الهشلمون (14 عاما) لمدة خمسة أيام، علما أن الاحتلال اعتقله فجر أمس، من منزله في القدس القديمة.

من جهة ثانية، مدّد الاحتلال اعتقال الشاب محمد عبد المنعم درويش من بلدة العيسوية ليوم بعد غد الخميس.

وكان جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب درويش بالضرب المبرح خلال اعتقاله في السادس والعشرين من الشهر الماضي.