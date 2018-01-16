البنتاغون يقر أخيرا بأن هذا السلاح الفريد موجود فعلا لدى روسيا!

رام الله - وطن للأنباء: نقلت وسائل إعلام دولية عن تقرير للبنتاغون إقراره أن روسيا تمتلك غواصة ذاتية الحركة قادرة على حمل أقوى قنبلة نووية طاقتها 100 ميغاطن.

ولم تؤخذ مسألة وجود مثل هذا السلاح لدى روسيا لفترة طويلة من الزمن على محمل الجد، إلا أن تقريرا لوزارة الدفاع الأمريكية تناقلته وسائل الإعلام الدولية مؤخرا حسم هذه المسألة.

ويدور الحديث في هذا التقرير بشكل خاص حول المنظومة المحيطية المتعددة الأهداف "ستاتوس – 6"، التي لم يكن البنتاغون يعترف بوجودها لفترة طويلة، إلا أن الأوضاع تغيرت حيث يطلق البنتاغون حاليا على الغواصة الناقلة للرؤوس النووية اسم مشروع "كانون".

والجدير بالذكر أن هذا النوع من الغواصات الذاتية قادر على قطع مسافة 10 آلاف كيلو متر تحت الماء بسرعة قصوى تبلغ 56 عقدة.

وذكرت صحيفة "The Daily Mail" أن معلومات الاستخبارات الأمريكية تفيد بأن أول تجربة لمنظومة "ستاتوس – 6" جرت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحينها أطلق هذا الجهاز الذاتي الحركة من الغواصة "ساروف بي –90".

المصدر: mk.ru