الدفاع المدني يحذر من المنخفضات الجوية القادمة

رام الله- وطن للأنباء: حذر جهاز الدفاع المدني من الحالة الجوية والمنخفضات التي تؤثر على المنطقة خلال الايام القليلة القادمة.

وقال في بيانه، "نود أن نأكد ان هذه الأجواء طبيعية في فصل الشتاء ، ووفقا للأرصاد الجوية فهنالك منخفض جوي سريع من مساء الخميس حتى مساء الجمعه (24 ساعة ) وبناء على تعليمات المدير العام للدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار ترفع حالة الاستعداد والجاهزية لدى طواقمنا والشركاء في بعض المحافظات التي ستشهد احتمالية تساقط ثلوج وأمطار غزيرة وعليه نحذر المواطنين من المخاطر التالية المتوقعة :

1_ الحذر من تشكل السيول اثر غزارة الأمطار ومراعاة عدم دخول المياه للمنازل وتنظيف مصارف المياه .

2_ الإبلاغ عن الحوادث عبر أرقام الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني ( 102) .

3_ الحذر من تدني مدى الرؤيا اثر الضباب الكثيف .

4_ على السائقين السير بسرعة بطيئة والحذر من الانزلاقات ومن تجمعات المياه .

5_ استخدام امن لوسائل التدفئة ومراقبة الأطفال داخل المنازل .

6_ تثبيت كل ما هو معرض للتطاير ويشكل خطر على حياة المواطنين .