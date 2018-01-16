برّي يدعو الدول العربية لنقل سفاراتها من واشنطن ومقاطعة ادارة ترامب

وطن للأنباء: حذر رئيس مجلس النواب الممدد له للمرة الثالثة نبيه بري من ان دولة الاحتلال، ستبدأ نهاية الشهر الحالي ببناء جدار على الحدود مع لبنان مجتازاً نقاط التحفظ.

وشدد بري خلال المؤتمر الـثالث عشر للبرلمانات الاسلامية المنعقد في طهران دعمًا للقدس على وجوب إغلاق السفارات الإسرائيلية في العواصم العربية والإسلامية، داعيًا الى نقل السفارات الإسلامية من واشنطن ومقاطعة إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حتى رجوع الاخير عن قراره.

و لفت رئيس المجلس الى انه يكاد يضيع كل شيء لولا بطولاتُ الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال، داعياً لوقف كل المفاوضات حتى وقف الاستيطان.

وشدد على انه يجب الاعتراف بفلسطين ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها كما يجب إلغاء اتفاق أوسلو وليس الدوران حوله وبناء تفاهم فلسطيني فلسطيني الذي يشكل أساس كل شيء.

وختم بري قائلا: "نقف أمام محاولة إحداث تحول جذري في السياسات الأميركية إذ أن قرار ترامب هو في طليعة هذا الانقلاب" داعياً للخروج على السياسات الأميركية المتسرعة التي تتنكر من الاتفاقات الدولية ومن بينها الاتفاق مع إيران.