مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

بيت لحم-وطن للأنباء: اندلعت مواجهات متفرقة مساء الثلاثاء بين مواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع شرقي محافظة بيت لحم بالضّفة الغربية، تزامنا مع مهرجان تأبين الشهيد قصي العمور في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده.

وأفاد شهود عيان من البلدة بأنّ المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوّات ما يسمّى بحرس الحدود على المدخل الغربي للبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص الحيّ من بنادق للقناصة انتشروا في محيط موقع المواجهات.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال المواجهات مع جنود الاحتلال، وتلقوا العلاجات الطبية في المكان.

وتزامنت المواجهات مع تنظيم بلدية تقوع وحركة فتح مهرجانا تأبينيا للشهيد قصي العمور في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده برصاص الاحتلال، بعد سحله على المدخل الغربي للبلدة، وهو ما رصدته عدسات الكاميرات حينها.