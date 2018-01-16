ادارة ترامب تجمد 65 مليون دولار من دعمها للاونروا

وطن للأنباء-وكالات: قالت صحيفة "هارتس" العبرية، ان ادارة ترامب قررت تجميد خمسة وستين مليون دولار من مساهمتها السنوية للعام الحالي في ميزانية الاونروا.

وتطلب من دول العالم عدم انتقاد الولايات المتحدة، والتبرع للوكالة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية أن "هناك حاجة إلى مراجعة في العمق لطريقة عمل أونروا وتمويلها".

وكانت الولايات المتحدة قد جمدت المبلغ المذكور واكتفت بدفع ما تبقى من المساهمة المقررة للثلث الاول من العام الحالي وهو 125 مليون دولار اي انها دفعت 60 مليوناً.