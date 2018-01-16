ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول في الخليل

وطن للأنباء: ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة الخليل اكثر من 250 شريحة وكرت تعبئة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في الاسواق الفلسطينية .

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخباراتية خاصة بمديرية الخليل تفيد بوجود هذه الكمية في احد المحلات التجارية ببلدة يطا ، مما استدعى تحريك دورية للمكان المحدد وبعد التفتيش تم ضبط الكمية وهي. 135 شريحة و118 كرت تعبئة وشحن.

وبعد معاينة المضبوطات اقر مصادرتها والتحرز عليها لحين استكمال الاجرآءات القانونية اللازمة بحق صاحب البضاعة وتحويل القضية والمضبوطات لنيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القاتوني اللازم.