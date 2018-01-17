مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

رام الله- وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، على ثقب اطارات عدد من المركبات، وخطوا عليها شعارات عنصرية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة لـ(وفا)، بأن مستوطنين من مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي المواطنين في البلدة أعطبوا إطارات عدد من المركبات كانت تتوقف في منطقة عقبة زايد والبرج، وخطوا شعارات عنصرية عليها.

يذكر أن قرية بيت اكسا المعزولة بجدار الفصل العنصري تتعرض لانتهاكات متواصلة من الاحتلال ومستوطنيه، وليس هذا هو الاعتداء الأول الذي ينفذه المستوطنون، اذ سبق وأن خطوا شعارات عنصرية على المسجد، وأحرقوا عددا من المركبات.