الاحتلال يحرم عائلة الأسير جاسر قادوس من حق الزيارة ويؤجل محاكمة شقيقه

رام الله- وطن للأنباء: أجلت محكمة سالم العسكرية، يوم أمس الثلاثاء، جلسة النظر في قضية الأسير محمد فاتح قادوس (17عاماً) من قرية عراق بورين، قضاء مدينة نابلس، وذلك حتى تاريخ 13/2/2018 .

مكتب "إعلام الأسرى" أوضح بأن الاحتلال اعتقل الأسير قادوس بتاريخ 16/3/2016، وحتى هذا اليوم يواصل تأجيل النظر في قضيته، في الوقت الذي يعتقل فيه اثنين من أشقائه.

وبيّن مكتب "إعلام الأسرى" بأن الاحتلال حرم كذلك عائلته من زيارة ابنهم وشقيقه الأسير جاسر قادوس والذي يقضي حكماً بالسجن مدة 25شهراً، في حين يواصل اعتقال شقيقهم الثالث مالك قادوس والذي يقضي حكماً بالسجن مدة 28 شهراً.