الذهب ينخفض مع تعافي الدولار

وطن للأنباء- وكالات: بددت أسعار الذهب المكاسب التي حققتها في المعاملات المبكرة، ليجري تداول المعدن النفيس بانخفاض طفيف الأربعاء، في الوقت الذي تعافى الدولار من أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل سلة من العملات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1334.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع إلى 1343.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ولامس الذهب أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1344.44 دولار للأوقية الاثنين. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1335.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 90.684، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014 البالغ 90.113 في وقت سابق من الجلسة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، ولكن بوتيرة تدريجية.

ويتأثر الذهب كثيرا بزيادة أسعار الفائدة الأميركية التي تؤدي لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر، بينما تعزز الدولار المقوم به المعدن.