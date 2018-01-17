الأسير أيوب العصا مستمر في "معركة الكرامة"

رام الله- وطن للأنباء: يواصل الأسير أيوب يعقوب محمود العصا (33 عاماً) من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي والذى دخل فيه يوم الأربعاء 10/01/2018 رفضاً لقرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر أن إدارة سجن عوفر نقلت الأسير أيوب العصا إلى قسم الزنازين بعد إصراره على خوض معركة الأمعاء الخاوية لرفضه قرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.

يذكر أن قوات الاحتلال، اعتقلته بتاريخ 21/06/2017م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري حيث إنها أصدرت أمراً إدارياً باعتقاله لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة.

من الجدير بالذكر أن الأسير أيوب العصا من مواليد 23/08/1984م، وهو متزوج وله من الأبناء ثلاثة، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني.