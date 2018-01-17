كشف ملابسات قضية تهديد وابتزاز عبر "فيسبوك" في ضواحي القدس

رام الله- وطن للأنباء: كشفت الشرطة ملابسات قضية ابتزاز طالت إحدى الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) من سكان محافظة ضواحي القدس المحتلة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة للشرطة حول تعرضها للابتزاز والتهديد بنشر صور خاصة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل مجهول ومطالبتها بدفع مبلغ مالي لكي لا يقوم بذلك .

وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية تم التعرف على المشتبه به وإلقاء القبض عليه وبسماع أقواله أفاد بأنه قام بابتزاز وتهديد الفتاة بنشر صور خاصة لها بهدف الحصول على مبالغ مالية منها.

وأكد البيان، بأنه تم إحالة المشتبه به إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.