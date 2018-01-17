الاحتلال يهدد بطرد أهالي خربة المراجم جنوب نابلس ويهدم مساكنهم

رام الله- وطن للأنباء: هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بطرد أهالي "خربة المراجم" التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس، وهدم مساكنهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، لـ(وفا)، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة المراجم جنوب نابلس، وهددت سكانها بطردهم وهدم مساكنهم، في حال عدم إثبات ملكيتهم للأراضي.

وأضاف دغلس أن أكثر من 100 مواطن يعيشون في الخربة، وهم معرضون للتشريد في حال نفذت سلطات الاحتلال تهديدها. وأكد أن الخربة قائمة قبل احتلال الضفة في العام 1967