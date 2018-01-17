بلجيكا تتعهد بدفع 19 مليون يورو على ثلاث سنوات للأونروا

رام الله - وطن للأنباء: تعهدت بلجيكا اليوم الأربعاء بدفع 19 مليون يورو على ثلاث سنوات، لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "أونروا" وأعلنت دفع6.3 ملايين "فورا"، وذلك بعد الموقف الأميركي من الوكالة.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان، إن بلجيكا "قررت منح 19 مليون يورو للأونروا وكالة الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خلال السنوات الثلاث المقبلة"، مشيرةً إلى أنها "أحد المانحين القلائل الذين يقدمون مثل هذا التمويل لسنوات عدة".

وأوضحت الوزارة أنه "بالنظر إلى المشاكل المالية التي تواجهها الوكالة حالياً، فإن المساهمة السنوية البلجيكية تم صرفها على الفور" مذكرة بأن "الحكومة الأمريكية قررت الثلاثاء، تجميد نصف مساهمتها في الأونروا".

وقال متحدث إن المساهمة السنوية لبلجيكا في 2018 تبلغ 6.3 ملايين يورو، ومن المقرر أن تستكمل بتمويل طوعي خلال العام.

وكانت بلجيكا دفعت في 2017 للأونروا تمويلاً إضافياً بـ 10.3 ملايين يورو.

والاتحاد الأوروبي بكل أعضائه هو أكبر مساهم في الأونروا التي تمول بنسبة 30% من واشنطن.

وقالت الأونروا إنها تواجه "أخطر أزمة تمويل" طوال 70 عاماً من وجودها، بعد أن أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء تجميد أكثر من نصف المساهمة المقررة لعام 2018 أي 65 مليوناً من 125 مليون دولار.

كما أن الأوروبيين هم أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية.

وسيستقبلون الإثنين في بروكسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غداء عمل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين كانوا استضافوا في ديسمبر (كانون الأول) 2017 رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

أ ف ب