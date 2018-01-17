ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

رام الله - وطن للأنباء: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ما تردد عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال عام وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد.

وقال نتنياهو وفقا لصحافيين يرافقونه في زيارته إلى الهند، اليوم الأربعاء، “تقييمي الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعوا .. خلال عام من الآن”.

وردا على سؤال عن هذا التصريح قال ترامب لرويترز في مقابلة إن ذلك ليس صحيحا.

رويترز