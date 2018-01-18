الوزير طبيلة يمنح أصحاب المركبات التجارية القديمة 6أشهر لتصويب أوضاعها

رام الله- وطن للأنباء: قرر وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة وبناءً على الصلاحيات المخولة ، وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، منح أصحاب المركبات التجارية القديمة التي وزنها الإجمالي يزيد عن (6000 ) كغم ومضى على ترخيصها أكثر من عام مدة ستة أشهر لتصويب أوضاعها وإعادة تشغيلها.

وأوضحت الوزارة في هذا السياق بأن إعادة تشغيل هذه المركبات تتم وفق عدة شروط وهي فحص المركبة لدى مؤسسات فحص المركبات ( الدينموميترات ) ، ولدى المراكز الهندسية لفحص مواصفات المركبات ، بالإضافة الى دفع الرسوم المستحقة.

وتهدف الوزارة من جراء هذا الخطوة الى حث أصحاب هذه المركبات بضرورة تصويب أوضاع مركباتهم وإعادة تشغيلها عبر القيام بكافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمنح هذه المركبات صلاحية السير على الطرقات وتجنيبها الوقوع في المخالفات والحوادث المرورية .