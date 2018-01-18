الرئيس سيجتمع مع موغريني ووزراء الاتحاد الاوروبي في بروكسل الاثنين المقبل

رام الله - وطن للأنباء: قال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا، إن الرئيس محمود عباس، سيحث الدول الاوروبية، خلال اجتماعه مع الوزراء الاوروبيين يوم الاثنين المقبل في بروكسل، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واوضح الفرا في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الخميس، ان الرئيس سيجتمع بداية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيدريكا موغريني قبل لقائه الذي يمتد لنحو ساعتين مع الوزراء الـ28 للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

واضاف ان الرئيس سيتطرق في كلمته امام الوزراء الى مجمل التطورات خاصة فيما يتعلق بموضوع القدس والقرار الاميركي بالخصوص وسيشكر الدول الاوروبية على مواقفها الرافضة لقرار ترمب.

واشار الى ان الرئيس، سيحث الدول الاوروبية على المضي قدماً والخروج من خانة الرفض والادانة الى سياسة اكثر واقعية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

واضاف ان الرئيس سيجيب بعد كلمته على اسئلة الوزراء الاوروبيين في مختلف الموضوعات السياسية بما يشمل موضوع القدس وقرارات المجلس المركزي الاخيرة والمصالحة وغيرها.

ولفت السفير ايضا الى ان الرئيس عباس سيناقش مع الوزراء الاوروبيين مواضيع هامة بينها اتمام الشراكة بين فلسطين والاتحاد الاوروبي.

وعلى صلة، قال الفرا ان اجتماع المانحين المقرر في 31 كانون الثاني الجاري في المفوضية الاوروبية في بروكسل سيحمل طابعاً سياسياً ويؤكد على اهمية العمل من اجل الحفاظ على حل الدولتين كما يناقش دعم تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة.

واضاف ان الاجتماع الذي يأتي بدعوة من موغريني والنرويج هو اجتماع استثنائي وسيعقد على مستوى وزراء الخارجية وقد دعي لحضوره وزراء خارجية فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا اضافة الى توجيه دعوات لعدة دول عربية بينها مصر والاردن والسعودية والمغرب.

واشار السفير الفرا الى ان موضوع تقليص او تجميد الدعم الامريكي لوكالة الاونروا سيكون مطروحاً للبحث في هذا الاجتماع..

وبهذا الشأن ايضاً، اكد الفرا وجود اتصالات بين فرنسا والادارة الاميركية حول قرار تقليص او تجميد مساعدات واشنطن للأونروا.