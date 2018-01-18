نقابة المحامين ستتقدم ببلاغ للنائب العام لملاحقة المتورطين في جريمة التنصت على مكالمات أعضاء المجلس

وطن للأنباء: عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا لمناقشة التطورات الأخيرة سواء التشريعية أو الأمنية، ومن منطلق دور النقابة في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة، حيث ناقش مجلس النقابة التطورات المرتبطة بإصدار القرار بقانون بتشكيل محكمة الجنايات الكبرى وكذلك مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين وكذلك التطورات المرتبطة بجريمة التنصت على مكالمات أعضاء مجلس النقابة، كما يلي:

أولا: القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى:

يؤكد مجلس النقابة على موقفه السابق المعلن بخصوص القرارات بقانون وأن نطاقها حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي الظروف الاستثنائية وهذه الحالة لا تنطبق على معظم القرارات بقانون التي صدرت في ظل الانقسام، وأن هناك تشريعات تبقى حقا حصريا للمجلس التشريعي ولا تقبل بطبيعتها أن تصدر بقرار بقانون عملا بصريح نص المادة (97) من القانون الأساسي ( يحدد "القانون" طريقة تشكيل المحاكم واختصاصاتها)، وهو ما ينطبق على القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى الذي صادق عليه سيادة الرئيس بتاريخ 30/12/2017 والذي سبق عرضه على المجلس التشريعي عندما صدر بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2006 وتم رفضه من المجلس التشريعي باعتباره لا ينطوي على حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولكونه ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة، وعليه ألغي القرار بقانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى بالمرسوم الرئاسي رقم 20 لسنة 2007، ولم تتغير الظروف التي أحاطت بإلغائه من المجلس التشريعي.

كما يؤكد مجلس النقابة على وجود مجموعة كبيرة من الملاحظات الجوهرية التي تنصب على متن القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة وتمس بمبدأ المساواة أمام القضاء بين المتهمين والاختصاص القضائي وغيرها، وأعد مجلس النقابة ورقة بملاحظاته النقدية على متن ونصوص القرار بقانون للتحاور بشأنها مع جهات الاختصاص، وعليه ولخطورة القرار بقانون على ضمانات المحاكمة العادلة وعدم وجود مسوغات حالة الضرورة بشأنه، قرر مجلس النقابة ما يلي:

1. فتح قناة حوار مع جهات الاختصاص لإلغاء القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى أو إدخال تعديلات جوهرية تضمن معايير المحاكمة العادلة للمتهمين وتضمن مساواتهم أمام القضاء وتكفل حق الدفاع.

2. وضع سقف زمني لمدة أسبوع للحوار للوصول إلى النتائج السابقة وفي حال فشل الحوار مع جهات الاختصاص وفقا لما سبق قرر المجلس إعلان مقاطعة وتعليق عمل مفتوح أمام محكمة الجنايات الكبرى.



ثانيا: مشروع قانون المالكين والمستأجرين:

يؤكد مجلس النقابة أن إقرار مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين من قبل الحكومة وعرضه على سيادة الرئيس لإصداره بالمضمون المعلن عنه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتفشي الفقر والبطالة وعدم مقدرة الحكومة على توفير مظلة اجتماعية للفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع الفلسطيني من شأنه أن يؤدي حالة من عدم الاستقرار وإثارة الضغائن الطبقية وينال من السلم الاجتماعي، وعليه يتوجه مجلس النقابة لسيادة الرئيس بوقف إصدار هذا القرار بقانون وفتح حوار مجتمعي بشأنه لضمان التوازن بين المصالح المجتمعية المتعارضة.

ثالثا: جريمة التنصت ونشر مكالمات لأعضاء مجلس النقابة.

ينظر مجلس النقابة بخطورة بالغة لجريمة التنصت على مكالمات أعضاء مجلس النقابة ونشرها بطريقة مشوهة وخارج سياقها الطبيعي بقصد الإساءة والنيل من مجلس النقابة، ويؤكد المجلس أن التنصت والنشر في هذا السياق هما وجهان لجريمة قذرة يعاقب عليها القانون وباعتبار الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية مكفولة في القانون الأساسي والتشريعات النافذة ولا يجوز وضع قيود على الحق في الخصوصية إلا في حالة الخطر الجنائي الداهم وعلى نطاق محدد وحصري وبإذن قضائي ولكل حالة على حدا، ويتوجه مجلس النقابة للزميلات والزملاء المحامين بضرورة التعامل مع المواقف المعلنة لمجلس النقابة والموثقة في محاضر جلساته باعتبارها هي تمثل المجلس وأعضائه وتعكس مواقفهم، وضرورة التعامل بحذر مع ما نشر من تسريبات لمكالمات أعضاء المجلس وبشكل انتقائي وخارج سياقها وإضافة تحليلات واهية عليها لا تمت للحقيقة بصلة، وعليه قرر مجلس نقابة المحامين التقدم ببلاغ للنائب العام لملاحقة المتورطين في جريمة التنصت على مكالمات أعضاء المجلس ونشرها بطريقة مسيئة ومشوهة بقصد زعزعة الثقة بمجلس النقابة.