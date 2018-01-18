واشنطن تدعو تركيا لعدم إدخال قواتها إلى عفرين السورية

وطن للأنباء: حثت وزارة الخارجية الأميركية تركيا، الخميس، على عدم القيام بعمل عسكري في منطقة عفرين بسوريا، ودعت أنقرة إلى مواصلة التركيز على محاربة تنظيم "داعش" في المنطقة.

ورداً على سؤال حول مؤشرات على استعداد تركيا لمهاجمة مسلحين أكراد في عفرين، قالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي: "سندعو ... الأتراك إلى عدم الإقدام على أي أفعال من هذا النوع... لا نريدهم أن ينخرطوا في عنف وإنما نريدهم أن يواصلوا التركيز على تنظيم داعش".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال في وقت سابق إن تشكيل "جيش إرهابي" على حدود بلاده مع سوريا سيلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالعلاقات مع أميركا.

وأضاف الوزير التركي: "سوف نتدخل في عفرين. وسنتخذ أيضاً خطوات في شرق نهر الفرات، كذلك منبج، ضد التهديدات التي نواجه. لا نريد حليفاً مثل الولايات المتحدة ضدنا في هذه الحالة".

وأشار أوغلو إلى أن بلاده ستنسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية على عفرين في سوريا للتصدي لوحدات حماية الشعب.