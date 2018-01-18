قبرص ترفض الافراج عن اسرائيلي متهم بتجارة الاعضاء

وطن للأنباء- وكالات: رفضت المحكمة القبرصية، اليوم الخميس، الإفراج عن الإسرائيلي موشيه هريئيل، البالغ من العمر 70 عامًا، بكفالة مالية، وأبقته رهن الاعتقال بتهم إدارة شبكة دولية لتهريب الأعضاء والتجارة بها.

وقررت المحكمة الإبقاء عليه في سجونه لحين تسليمه في الخامس من شباط/ فبراير رغم أن محاموه طلبوا ذلك، وكان هريئيل يعمل وكيل سفر وتم توقيفه في مطار لارنكا في 5 كانون الثاني/ يناير، وهو متهم بالبحث عن اشخاص بحاجة لزرع كلى، والإيقاع بمانحين من كوسوفو في تركيا والاتحاد السوفياتي السابق قبل عقد.

وأصدرت كل من روسيا وكوسوفو، التي لا تعترف بها روسيا، مذكرات توقيف بحقه.

وقال القاضي ميخاليس خرلمبوس في قراره "نظرا لخطورة الجرائم، أرى أن هناك خطرا واضحا لهربه قبل بدء عملية تسليمه ... إن شروط الكفالة التي وضعها محامو الدفاع عنه غير مرضية".

ورفضت هيئة الادعاء إطلاق سراحه لعدم وجود ارتباطات له بقبرص وإمكانية فراره إلى الشطر الشمالي من الجزيرة الذي يتبع لتركيا.

وتلاحق السلطات هريئيل منذ نحو عشر سنوات بتهم استغلال ضحايا، وخصوصا من مناطق فقيرة في شرق أوروبا وآسيا الوسطى عبر وعدهم بدفع 15 ألف يورو (18 ألف دولار) مقابل استئصال أعضائهم.

والمتلقون، وهم إسرائيليون بشكل رئيسي، يدفعون ما يصل إلى 100 ألف يورو (122 الف دولار) لعملية الزرع. وبرزت قضية شبكة تهريب الأعضاء عام 2008 عندما انهار تركي في مطار بريشتينا بعد استئصال كليته.

وفي 2013، حكمت محكمة اوروبية في كوسوفو على خمسة أطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل إلى ثماني سنوات، بتهمة تهريب الأعضاء.

وقال المدعون حينها إن المتبرعين، الذين استؤصلت أعضاؤهم في عمليات غير مشروعة، لم تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة وعوملوا كـ"نفايات". لكن المحكمة العليا في كوسوفو ألغت الأحكام في 2016 وأمرت بمحاكمة جديدة لا تزال مستمرة.

ويذكر قرار الاتهام أن هريئيل هو العقل المدبر لشبكة تهريب الأعضاء، فيما يشتبه بأن الطبيب التركي يوسف ارتشين سونميز، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام في كوسوفو "فرانكنشتاين التركي" ولا يزال متواريا، هو من قام بعمليات الزرع.