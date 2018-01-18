"فيسبوك" يحذف صفحة إخبارية فلسطينية

وطن للأنباء: أقدم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الخميس، على إغلاق صفحة قناة الأقصى الفضائية، وذلك بعد نحو أسبوعين من حذف حساب "انستغرام" الخاص بالقناة.

وضمن الحرب الإلكترونية التي يشنها الاحتلال بمساعدة من موقع "فيسبوك" ضد الفلسطينيين -بعد اتفاقهم الأخير قبل نحو عام- وحقهم في التعبير عن الرأي، أغلق الموقع الاجتماعي صفحة القناة بعد وصولها لأكثر من 350 ألف متابع.

وتعرضت صفحة قناة الأقصى الفضائية على "فيسبوك" للحذف لأكثر من 8 مرات بعد وصولها لمئات آلاف المتابعين، دون توضيح لسبب الحذف، رغم الالتزام بالنشر وفق "شروط الموقع" التي تأتي في معظمها وفقا لما يريده الصهاينة.

وقبل نحو عامين، اتفق الاحتلال مع إدارة مواقع "فيسبوك وجوجل ويوتيوب" على حذف الحسابات الفلسطينية التي يعتبرها الاحتلال محرضة ضده، وقالت حينها إدارة فيسبوك كما نقل الإعلام العبري، إنها ملتزمة بقانون "منع التحريض" وهو قانون أقرّه الكنيست الصهيوني آنذاك.

وكانت عضو الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني" رفيطال سويد، تقدمت بمشروع قانون للكنيست لمحاربة الفلسطينيين على مواقع التواصل بمساعدة تلك المواقع، ودعمه أردان وشاكيد، ليندمج هذا المقترح لاحقاً بمشروع قانون حكومي آخر، يصيغه كلا الوزيرين.

وأتاح مشروع '"قانون الفيس بوك" إزالة ما يسمى بـ "مضامين إرهابية" تحرض ضد الكيان على الموقع، وذلك عبر استصدار أمر ضد "المحرض" ضد الكيان، يقضي بإزالة وإلغاء الصفحة، خلال ساعات معدودة.