نقابة المحامين تدعو لفتح حوار حول قانون محكمة الجنايات الكبرى

وطن للأنباء: دعت نقابة المحامين الفلسطينيين مركز القدس إلى فتح الحوار والنقاش مع جهات الاختصاص وجهات العلاقة حول قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان لها، وصل وطن الجمعة، ان إنشاء هذه المحكمة هو مطلب وطني فلسطيني وحاجة ملحة للحد من تكدس القضايا الجنائية العالقة في المحاكم وطول أمد التقاضي الأمر الذي يتسبب بإرهاق القضاء و النيابة والمحامين والمواطنين على حد السواء.

وأكدت النقابة انها ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بتنظيم اجتماعات ونقاشات مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وجميع جهات العلاقة لمناقشة بعض المواد الواردة بالقانون التي بحاجة إلى تفسيرات وتوضيحات. كما أكدت أن هناك حاجة لمراجعة بعض المواد لإجراء بعض التعديلات عليها.

وشددت النقابة في بيانها على دورها الريادي في ضمانات المحاكمة العادلة. مؤكدة انها ستعمل جنبا الى جنب مع كافة جهات الاختصاص للعمل على تطوير هذا القانون باعتبار ان قانون الجنايات الكبرى هو مطلب لجمهور المحامين و لكافة العاملين في قطاع العدالة الفلسطيني.

وأكدت أن "الحوار والنقاش مع جهات العلاقة سيثري هذا القانون والذي سنصل من خلاله الى الكثير من الايجابيات التي ستنعكس على جمهور المواطنين و العاملين في منظومة العدالة الفلسطينية".

وفي ذات السياق اعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين ان انشاء محكمة تختص بالجنايات الكبرى هو تطور نوعي ويُسجل لصالح القضاء الفلسطيني لما لهذه المحكمة الكثير من الحسنات والايجابيات التي ستنعكس على سير القضايا و الحد من تكدسها والتخفيف من ضغط القضايا والحد من طول امد التقاضي الذي يتسبب بتشكيل عبء على كاهل المحامين و القضاة و النيابة العامة.

و أشارت إلى ان سريان هذا القانون بعد إجراء بعض التعديلات او التفسيرات حول بعض ما جاء في مضمون القانون ستكون له آثار إيجابية .

ومن ناحية أخرى، طالبت النقابة في ذات البيان و ناشدت الرئيس محمود عباس عدم المصادقة على مشروع قانون المالكين والمستأجرين. معتبرة أنه سيمس بالمجتمع ككل وسيتسبب بضرر له، إذ سيخلق ردة فعل قوية لدى جمهور المواطنين في حال المصادقة عليه، وسيؤثر بطريقة سلبية وخطيرة على المجتمع الفلسطيني.

واعتبرت النقابة أن "الظروف الحالية لا تسمح أبدا بإقرار قانون المالكين والمستأجرين إطلاقا".