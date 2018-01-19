درعاوي لوطن: البيان الذي دعا لفتح حوار حول محكمة الجنايات لا يمثل مجلس النقابة وانما يمثل جهات لها مصلحة بذلك

رام الله - وطن للأنباء: نفي امين سر نقابة المحامين داوود رعاوي صحة ان يكون البيان الصادر اليوم باسم النقابة ويحمل دعوة للحوار حول محكمة الجنايات الكبري، ويتضمن من المحكمة واعتبارها مطلبا وطنيا، نفى ان يكون البيان يمثل مجلس نقابة المحامين.

وقال درعاوي لوطن ان ما نشر من بيان ينسب الى نقابة المحامين الفلسطينيين مركز القدس، ويدعو فيه الى "فتح الحوار والنقاش مع جهات الاختصاص وجهات العلاقة حول قانون محكمة الجنايات الكبرى" صادرا عن مجلس النقابة.

واكد درعاوي ان اعتبار البيان المنشور " إنشاء المحكمة مطلب وطني فلسطيني وحاجة ملحة للحد من تكدس القضايا الجنائية العالقة في المحاكم وطول أمد التقاضي الأمر الذي يتسبب بإرهاق القضاء و النيابة والمحامين والمواطنين على حد السواء". لا يعبر عن وجهة نظر مجلس النقابة.

واضاف درعاوي ان هذا البيان يخالف المحضر الموقع من قبل اعضاء مجلس النقابة، وان مضمون البيان المنشور يعبر عن وجهة نظر امنية متماهية مع الموقف الرسمي وتم صياغته دون علم وموافقة مجلس النقابة.

من جانبه نفى نقيب المحاميين جواد عبيدات صحة البيان المنشور، وانه لا يمثل مجلس نقابة المحامين .

وكان بيانا قد وصل وطن للانباء اليوم الجمعة من احد اعضاء مجلس النقابة، باسم نقابة المحامين يدعو إلى فتح الحوار والنقاش مع جهات الاختصاص وجهات العلاقة حول قانون محكمة الجنايات الكبرى، معتبرا البيان إنشاء المحكمة مطلب وطني فلسطيني وحاجة ملحة للحد من تكدس القضايا الجنائية العالقة في المحاكم.

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