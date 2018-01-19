السويد للرئيس عباس: ندعم بناء مؤسسات فلسطين

رام الله- وطن للأنباء: تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات السياسية، واللقاء الهام الذي سيجمع سيادة الرئيس محمود عباس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الشهر الجاري.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية دعم بلادها للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.