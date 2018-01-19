داعية سوري بارز يظهر بقناة إسرائيلية

رام الله - رام الله - وطن للأنباء: أثار داعية سوري بارز جدلا واسعا؛ بظهوره عبر قناة إسرائيلية.

الداعية حسن الدغيم، عضو المجلس الإسلامي السوري، والشرعي الذي برز خلال الثورة السورية، ظهر عبر قناة "i24" الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وتحدث الدغيم خلال اللقاء عن تنظيم القاعدة، وقضايا أخرى متعلقة بالقضية السورية.

المفاجأة كانت أن الداعية حسن الدغيم قال إنه لم يكن يعلم أن القناة إسرائيلية، وأنه تعرض لخديعة.

وكشف الدغيم أن من أرسل رقم هاتفه إلى الصحفي هو وائل علوان، المتحدث باسم "فيلق الرحمن"، الفصيل الذي يتواجد في الغوطة الشرقية.

واتهم الدغيم المعارض السوري خليل المقداد، والباحث الشرعي رامي الدالاتي، وآخرين، باستغلال الحادثة؛ للتحريض عليه، والإساءة للمجلس الإسلامي السوري، قائلا إنهم من "المطبلين للبغدادي والقاعدة".

من جهته قال المقداد ردا على اتهامات الدغيم إن مشكلة الأخير الحقيقية هي أنه يتخذ من العداء لتنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام حجة للتحريض على حصار وضرب ‎إدلب و حماة ويقدم لعدونا المبررات لذلك.

وتابع أن ما قام به "يعتبر سابقة خطيرة ورخيصة للظهور من خلال التطبيع مع العدو الصهيوني الذي دعم ومنذ البداية سفاح الشام وضغط باتجاه عدم سقوطه".

ولفت إلى أنه "واجهة يتلاعبون به لتنفيذ أجندات مشبوهة تضرب وحدة صف الثوار لمصلحة العصابة الحاكمة".

وتفاوتت ردود الفعل على ظهور الدغيم في تلفزيون إسرائيلي، بين من هاجمه واتهمه بمحاولة الشهرة بأي ثمن، وبين من برر له واعتبر أن الظهور على قناة إسرائيلية ليس بجريمة تستحق الإدانة.

عربي 21