بلدية فرنسية تعترف بفلسطين

وطن للأنباء: أعلنت إحدى البلديات الفرنسية، اليوم الجمعة، اعترافها بدولة فلسطين رسميا، على أن يتم التوقيع على القرار يوم الاثنين المقبل.

وأعلن رئيس بلدية "جانيفي"، باتريس لوكلرك، الاعتراف بدولة فلسطين في بيان رسمي.

وقال لوكلرك إن البرلمان الفرنسي في عام 2014 أقر مشروعا لقرار يوصي الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، حسب لو فيجارو الفرنسية.

وقال رئيس البلدية إن وزير خارجية فرنسا في ذلك التوقيت لوران فابيوس أكد أنه إن لم تنجح المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين فستعترف فرنسا بدولة فلسطين، خلال عامين، وهو ما لم يتم.

ودعا باتريس لوكلرك البلديات الفرنسية إلى أن تفعل ما فعله هو.

ويأمل لوكلرك أن يجعل اعتراف البلديات بفلسطين الحكومة تعترف هى الأخرى بدولة فلسطين.

من ناحية أخرى يلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، الاثنين المقبل.