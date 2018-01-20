كتاب اسرائيلي يرصد عمليات الموساد

وطن للأنباء: حرب الظل" كتاب الصحفى والمؤلف الإسرائيلى "رونين بيرغمان" تصدره مجلة "ديرشبيغل" سيطرح فى الأسواق يوم الإثنين القادم .

ويتحدث الكتاب عن "إسرائيل وعمليات القتل السريه للموساد".

ويكشف فيه الكاتب أن جهاز الموساد الإسرائيلي قتل 3000 شخص ليسوا هم المستهدفين فقط بل بينهم أشخاص أبرياء تواجدوا فى الوقت الخطأ فى المكان الخطأ.

ويقول فى الإنتفاضه الثانيه وحدها كانت تصدر أوامر لتصفيه 4 أو 5 أشخاص فى يوم واحد أغلبهم من حركة حماس.

ويستند الكاتب فى معلوماته إلى 1000 شخص من بينهم 6 من رؤساء الموساد السابقين و6 من رؤساء الحكومات مثل أيهود باراك وأولمرت والحالى نتنياهو.