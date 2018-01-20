هذا بعض ما يعنيه قرار منع إعمار المسجد الأقصى المبارك..

القدس- وطن للأنباء:

من يعرف الأقصى جيداً ...

ويعلم حالة مصلياته ومرافقه وأشجاره وأحجاره وأبوابه التاريخية والأثرية وبنيته التحتية ...

ويلامس حاجات رواده وأهله في المواسم والأيام العادية ...

يدرك تماماً أنه لا مجال لوقف أعمال إعمار المسجد لحظة واحدة ...

كل ساعة تمر على المسجد دون اعمار وصيانة وتجديد هي بمثابة مشكلة حقيقية ...

وتترك آثار جانبية في مكوناته الاثرية ربما لا يمكن التخلص منها لمئات السنوات مستقبلاً ...

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عندما نتحدث عن منع شرطة الإحتلال الصهيوني يوم أمس ...

لكافة أعمال إعمار الأقصى بشكل نهائي ...

وتهديدها باعتقال عمال ومسؤولي الاعمار أمس واليوم ...

فإننا نتحدث عما يلي :

1- منع اصلاح دلف المياه الى المصلى المرواني التاريخي وغيره من المواقع ...

2- منع ترميم فسيفساء قبة الصخرة الداخلية التاريخية والروافع لا زالت منصوبة فيها

3- منع اصلاح التماس الكهربائي الذي يغرق قبة الصخرة وغيرها في الظلام ليلاً ...

4- منع صيانة كافة الأعطال الكهربائية ومتابعتها بما ينذر باحراق المصليات لا قدر الله

5- منع تبليط الاجزاء التالفة من بلاط المسجد وهي أبسط ما يحتاجه المصلي للراحة

6- منع تركيب وصيانة أنظمة كشف الحريق والدخان والانذار المبكر والإطفاء

7- منع استكمال صيانة رصاص سقف المصلى القبلي وتعريضه للتهالك السريع

8- منع ترميم النوافذ الجصّية التاريخية التي حطمها الاحتلال في الاعتداءات المسلحة وتركها مشرعة للطيور والغبار والبرد والمطر ...

9- منع العناية بأشجار المسجد وتقليمها وسقايتها وغرس المزيد منها وجني ثمار الزيتون

10- منع صيانة نظام الصوت والآذان والذي يعاني من متاعب من الاعتداءات السابقة عليه ...

11- منع الصيانة الأمنية المتعلقة بالإنارة الليلية للأسوار والساحات ومنع صيانة البوابات الرئيسية التاريخية

12- منع جميع أعمال القصارة والكحلة والدهان للمصليات والقباب والخلوات ...

13- منع ترميم قاشاني قبة الصخرة المشرفة المتهالك من الخارج والذي يسرب الرطوبة الخطيرة الى جدرانها الداخلية ...

14- منع فك وتركيب المظلات الموسمية لخدمة المصلين في رمضان والصيف ...

15- منع صيانة المتوضآت والمطاهر والتي تحتاج لمتابعة يومية ...

16- منع كافة أعمال دهان وصيانة الحديد سواء للأبواب أو الحمايات أو الدرابزينات ومعلوم أن بعضها أثري يتجاوز عمره 150 عام ...

17- منع متابعة وصيانة التصدعات المتزايدة في عدة مواقع من المسجد ...

18- منع تجديد شبكة المياه الأرضية المتهالكة التي تغذي المسجد وكذلك شبكة الصرف

19- منع تنظيف وإحياء المنطقة الشرقية من المسجد والتي فيها آلاف الأطنان من الأتربة والحجارة ومخلفات الإعمار منذ سنوات ويخطط الاحتلال للاستيلاء عليها

20 - تشديد منع ادخال المواد اللازمة لكل تلك الأعمال وغيرها الى المسجد الأقصى

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هذا بعض مما تقوم به لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك ...

وتاريخياً تعتبر أعمال الإعمار أحد أهم مظاهر الإدارة الاسلامية للمسجد ...

والمجاهرة بمنعها نهائياً بهذه الصورة ...

تزامناً مع حالة من الصمت المخزي والمتآمر ...

هو خطوة خطيرة في سبيل انهاء وجودنا الاسلامي في المسجد لا قدر الله ...



" ومن أظلم ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها .. "

ألا هل بلغنا ..

اللهم فاشهد ...